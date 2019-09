Sommeraktion der Stadtbibliothek Mönchengladbach : Leseclub feiert Abschluss im Freibad

Mönchengladbach Rund 1600 Teilnehmer waren bei der 14. Auflage des Sommerlese-Aktion der Stadtbibliothek dabei.

Lesen bildet. Lesen öffnet Türen. Die gelesenen Geschichten wecken die Fantasie. Auch in den Sommerferien. „Es ist wichtig, dass die Kinder ihre Lesekompetenz entwickeln“, sagte Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners. Er ist Schirmherr des Sommerleseclubs (SLC) der Stadtbibliothek. Dabei konnten Schüler von zehn bis 13 Jahren in den Sommerferien Bücher aus der Stadtbibliothek lesen und darüber berichten. Zusätzliche Motivation brachten Gewinne, die auf der Abschlussfeier im Volksbad nun verlost wurden.

„Welche Bücher hast Du gelesen?“ Diesen Satz hörte der Besucher wohl am häufigsten, knapp gefolgt von „Was war denn Dein Lieblingsbuch?“ Die Entscheidung für das Lieblingsbuch mag eine persönliche sein, die Gesamtwertung ist aber klar: Mit lautem Jubel krönten die Vielleser den neuesten Band der Reihe „Gregs Tagebuch“, Untertitel „Eiskalt erwischt!“, zum Sommerleseclub-Buch 2019. „Es mag jedes Jahr tolle Bücher geben, aber der Publikumsliebling ist doch oft ,Gregs Tagebuch‘“, bemerkte Axel Tillmanns, der die Abschlussfeier moderierte. Rund 600 junge Leser waren dabei, eingeladen war jeder SLC-Leser, der während der Sommerferien mindestens ein Buch gelesen hat.

Insgesamt wurden während des SLC rund 9900 Bücher von mehr als 1600 Teilnehmern gelesen. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagte Brigitte Behrendt, Leiterin der Stadtbibliothek. Sie sieht das Buch zwar in Konkurrenz zu vielen digitalen Angeboten, betonte aber, dass „das Lesen immer die Grundkompetenz ist, auf der alles andere erst aufbauen kann“. Besonders ist in Mönchengladbach auch die für eine Leseveranstaltung außergewöhnlich hohe Jungenquote: Diesmal lag sie bei 51 Prozent der insgesamt rund 1600 Teilnehmer.

Sportlich war der Auftritt der Parcours- und Freerunner vom TV Giesenkirchen. Sie wurden so enthusiastisch begrüßt, dass Tillmanns ihnen vor dem Auftritt erst einen Weg zur Bühne bahnen musste. Auch Borussias Maskottchen Jünter war als Lesebotschafter dabei und brachte allen Lese-Clubbern, die vier Bücher gelesen hatte, einen Borussia-Fanschal mit.

Die 14. Auflage des Sommerleseclubs war anders als ihre Vorgänger. Erstmals konnten die Lesebegeisterten auch in den Stadtteilbibliotheken in Rheindahlen und Giesenkirchen teilnehmen. Dort sogar in Teams und unabhängig vom Alter. „Da sind auch sehr spannende Teamnamen entstanden, zum Beilspiel ,Bücherwurm 3000‘“, sagte Behrendt.