Essensausgabe am ALZ Mönchengladbach : Eine warme Mahlzeit trotz Corona

Essensausgabe am ALZ Mönchengladbach

Das Arbeitslosenzentrum an der Lüpertzender Straße. Foto: ALZ

Mönchengladbach Wer sich sein Essen selbst nicht leisten kann, der kann zum Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach kommen. Dort kocht das Team wie eh und je, das Ergebnis wird im Sytropor-Behälter serviert.

Besuchsverbot, Hygiene-Auflagen, Abstandsregeln – seit Monaten ist das Essen in der kleinen Kantine des Arbeitslosenzentrums nicht möglich. Vorerst wird das auch so bleiben. Trotz zunehmender Bedürftigkeit musste die Küche während des Lockdowns kalt bleiben, an eine Essensausgabe war nicht zu denken.