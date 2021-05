Verstöße gegen Hygieneregeln : Polizei nimmt Hunderte Corona-Kritiker in Berlin vorübergehend fest

Berlin In Berlin haben am Pfingstsonntag Versammlungen von Kritikern der Corona-Politik die Polizei auf Trab gehalten. Wegen vieler Verstößen gegen die Hygieneregeln wurden mehrere Versammlungen aufgelöst und zahlreiche Personen zur Feststellung der Personalien vorübergehend festgenommen.

Das teilte eine Polizeisprecherin am Sonntagnachmittag auf Anfrage mit. An einer als „Mahnwache zur Wiederherstellung der Grundrechte“ angemeldeten und auch genehmigten Versammlung am Mittag in der Nähe des Bundespräsidialamtes am Spreeweg nahmen nach Polizeiangaben rund 300 Menschen teil. Allerdings sei mehrfach und dauerhaft gegen Hygienebestimmungen verstoßen worden, so dass die Versammlung nach mehrmaligen Durchsagen schließlich von der Polizei aufgelöst worden sei. Am Breitscheidplatz kamen nach Polizeiangaben „wenige Hundert“ Corona-Kritiker zu einer nicht angemeldeten Versammlung zusammen. Diese würden alle „überprüft“, kündigte die Polizei via Twitter an.