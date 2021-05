Sternchen und neutrale Formulierungen : Mehrheit der Deutschen lehnt gendergerechte Sprache ab

Berlin In Deutschland halten 65 Prozent der Bevölkerung einer Umfrage zufolge nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter in der Sprache. Ein Verbot wollen sie aber auch nicht.

Die Befragung hatte Infratest Dimap Mitte Mai für „Welt am Sonntag“ erhoben. 65 Prozent der Menschen lehnen Formulierungen wie „Zuhörende“ statt „Zuhörer“ und die Nutzung des großen Binnen-I („WählerInnen“) in der Schriftsprache ebenso ab wie eine Kunstpause vor der zweiten Worthälfte („Pendler_innen“) in der gesprochenen Sprache.