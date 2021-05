72 Jahre Grundgesetz : Lambrecht würdigt Verfassung als krisenfest

Berlin Zum 72. Geburtstag des Grundgesetzes schaut die Bundesjustizministerin auf mehrere Bewährungsproben für die Verfassung zurück – und zeigt sich zufrieden mit den aktuellen Debatten um Grundrechte.

Lambrecht nahm zudem die aktuellen Debatten in den Blick. „Und auch in der gegenwärtigen Corona-Pandemie zeigt sich unser Grundgesetz krisenfest“, sagte sie. „In den vergangenen Monaten wurde so viel und so leidenschaftlich über Grundrechte debattiert wie kaum jemals zuvor. Das zeigt: Die Werte des Grundgesetzes sind tief in unseren Herzen verankert, und unsere Demokratie ist quicklebendig.“ Immer wieder hatten Menschen gegen die Einschränkungen ihrer Grundrechte im Zuge der Corona-Maßnahmen protestiert. Klagen wurden vor Gericht verhandelt, auch das Bundesverfassungsgericht musste sich besonders oft mit Eilanträgen beschäftigen. Knapp 240 Verfassungsbeschwerden zu Corona gingen im vergangenen Jahr in Karlsruhe ein – ein neuer Höchstwert.