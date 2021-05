Verdacht der Volksverhetzung : Polizei Gelsenkirchen fahndet nach antisemitischer Demo mit Fotos

Gelsenkirchen Die antisemitischen Parolen nahe der Synagoge von Gelsenkirchen haben bundesweit für Empörung gesorgt. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach elf Tatverdächtigen.

Die nicht angemeldete Versammlung in der Gelsenkirchener Altstadt hatte am 12. Mai stattgefunden. Ungefähr 180 Demonstranten waren vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Synagoge gezogen, aufgehalten wurden sie von Polizeibeamten. Trotz antisemitischer Parolen griffen diese aber nicht ein, wie auf einem in sozialen Medien verbreiteten Video zu sehen war. Es seien zunächst nicht genug Beamte vor Ort gewesen, um gleichzeitig Tatverdächtige aus der Menge zu ziehen. Als weitere Beamte eingetroffen seien, habe sich der Demonstrationszug bereits wieder aufgelöst, hieß es.