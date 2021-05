Ein Prozess mit Lücken : Sinnlose Tat - War die Messerattacke in Dresden zu verhindern?

Der Angeklagte sitzt vor der Urteilsverkündung im Verhandlungssaal des Oberlandesgerichts an seinem Platz. Foto: dpa/Robert Michael

Dresden Eine Städtereise nach Dresden endet für ein schwules Paar in einer Tragödie. Ein islamistischer Gefährder ersticht einen der Männer, der andere überlebt traumatisiert. Der Prozess zeigt Lücken auf - Abdullah A. spricht offen über seine Absichten.

Verwerflich, menschenverachtend, fassungslos machend: Die Rheinländer Thomas L. und Oliver L. sind im Herbst 2020 auf Städtereise in Ostdeutschland, samt ihren E-Bikes. Von Weimar und Erfurt geht es nach Dresden. Der Geschäftsmann und der Buchhalter, seit fast acht Jahren ein Paar, essen am Abend des 4. Oktober in einem Lokal an der Frauenkirche. Zur gleichen Zeit verlässt ein gerade aus Jugendhaft entlassener islamistischer Gefährder im Stadtteil Pappritz sein Wohnheim, mit zwei nagelneuen Küchenmessern aus einem Billig-Supermarkt im Rucksack und klarem Ziel: „Ungläubige töten“.

Eine halbe Stunde später streift der damals 20-Jährige Abdullah A. aus Syrien nach Opfern suchend in der Altstadt umher, wo die beiden Männer aus Nordrhein-Westfalen beschwingt durch die Gassen zurück ins Hotel bummeln. Nur Minuten danach ist das vorbei: „Plötzlich kam ein Schlag, völlig überraschend, in den Rücken“, erzählt L. per Videobefragung im Prozess gegen A. am Oberlandesgericht Dresden, noch immer traumatisiert. Das Danach liegt im Dunkel. „Ich kann mich an nichts erinnern und bin, ehrlich gesagt, auch froh drüber“, sagt der 54-Jährige.

Der Staatsschutzsenat ersparte ihm die direkte Begegnung mit dem Täter, der einem Gutachter genau schilderte, wie und warum er den Männern die Messer voller Wucht in den unteren Rücken gerammt hat. Als er deren Homosexualität spürte, „wusste er, das waren die, die er gesucht hat“, sagt der Vorsitzende des Staatsschutzsenats, Hans Schlüter-Staats, in der Begründung des Urteil. Er habe sie „zu Opfern seiner tiefverwurzelten Homophobie“ gemacht.

Tat und Beweggründe machen aus Sicht des Senats fassungslos. A. „sah sich durch ein selbstgezimmertes Zerrbild Gottes aufgerufen, Menschen nur deshalb zu töten, weil sie in ihrem eigenen Land so leben, wie er selbst es nicht für gottgefällig hält“. Nicht religiöser Fanatismus habe ihn dazu getrieben, sondern um Kompensation „für sein eigenes sündiges Leben“ zu erlangen. Schon 2017 habe A. über einen Selbstmordanschlag „als leichten Weg aus seiner selbst als sündig empfundenen Existenz“ nachgedacht - die erste Verhaftung kam dazwischen.

Oliver L. spürt nach wie vor die Folgen der körperlichen Verletzungen, hat auch seelisch tiefe Wunden. Bei ihm verhakte sich die Klinge in einem Lendenwirbelkörper. Bei Thomas L. stieß A. mit voller Wucht das große Messer in den Bauchraum, bis die Klinge abbrach. Der 55 Jahre alte Inhaber eines Geschäfts in Moers, lebensfroh, tolerant, aktiv, verblutete. Der Angriff dauerte nicht mal eine Minute.

Eine junge Frau, die im Café gegenüber saß, beschrieb das brutale Vorgehen des Täters vor Gericht und rang dabei mit den Tränen, wie der Streifenpolizist, der zufällig zuerst bei den in Blutlachen am Boden liegenden Touristen war. Der Täter flüchtet anders als geplant, weil er doch nicht gefasst und sterben wollte, um ohne Anstrengung im Leben ins Paradies zu kommen.

Der in Aleppo aufgewachsene A. verlässt früh die Schule, muss arbeiten, dann kommt der Krieg. Schon als Jugendlicher wird er straffällig durch Diebstähle. Der Auftrag der Eltern, nach Deutschland zu flüchten, Geld zu verdienen und die Familie nachzuholen, überfordert ihn. In Deutschland lädt er sich 2015/2016 dschihadistische Inhalte mit IS-Bezug aufs Handy, im Sommer 2017 zieht er sich bewusst zurück, vertieft sich in die Ideologie des der Terrormiliz Islamischer Staat, tritt als Propagandist auf. „Er war Sympathisant und Anhänger“, sagt Schlüter-Staats.

2018 wurde er wegen Werbens für den IS und dem Anschlagsplan verurteilt, gut drei Jahre ist er in Jugendhaft. Viele der rund 20 Zeugen wie Sozialarbeiterinnen und Psychologin beschrieben A. als „freundlich, interessiert, offen“. Der Gutachter hält die Kooperationsbereitschaft für vorgetäuscht: Er habe sein Ziel „nicht aus den Augen verloren, konsequent umgesetzt, als es möglich war“.

Unklar bleibt, warum A. trotz Meldepflicht und unter Aufsicht der Behörden zuschlagen konnte. Sein Sicherheitsrisiko war zuvor als sehr hoch bewertet worden. Man habe versucht, „alles was gesetzlich möglich ist, auszuschöpfen“, sagt eine Beamtin des Landeskriminalamts (LKA). Mehr darf sie dazu nicht sagen. Immerhin: Im Gerichtssaal ist A., dessen Abschiebung aus der Haft scheiterte, stets an Händen und Füßen gefesselt.

Aus Sicht der Richter hätten eine elektronische Fußfessel oder Observierungsmaßnahmen eine solche Tat nicht verhindert. Das sei vielleicht möglich, „aber nicht in der Gesellschaft, in der wir alle leben wollen“, sagt Schlüter-Staats.

Der Angeklagte nahm das Urteil äußerlich emotionslos wie an allen neun Verhandlungstagen auf, verzog keine Miene. „Wie es in ihm aussieht, weiß ich nicht“, sagte Verteidiger Peter Hollstein. Nur ein Mal in dem ganzen Prozess, als ein Cousin aussagte, kam Bewegung in den kleinen, untersetzen Mann mit schwarzen Locken, stets in Jogginghosen und Sweater.

„Was Sie getan haben, war gotteslästerlich“, wandte sich am Ende der Vorsitzende persönlich an den 21-Jährigen, der ein „irdisches Gericht“ ablehnt und nicht einmal zur Verkündung des Urteils aus Respekt aufstand. „Wenn Jemand sich zum Herrn über das Leben eines Menschen aufschwingt und dafür den Namen Gottes missbaucht, ist das sicherlich eine Sünde, die kaum zu übertreffen ist“, gab der Richter ihm mit auf den Weg. „Sie haben nicht nur gemordet, sie haben getötet, weil sie Gott klein gemacht haben.“

(bsch/dpa)