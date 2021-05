Prozess vor dem Landgericht Wuppertal : Mutter aus Solingen muss wegen fünffachen Mordes vor Gericht

Solingen Sie soll im vergangenen September fünf ihrer sechs Kinder in ihrer Wohnung in Solingen getötet haben – nun muss sich die Mutter wegen Mordes vor Gericht verantworten. Der Prozess startet im Juni.

Die Staatsanwaltschaft wirft der zur Tatzeit sechsfachen Mutter vor, am Morgen des 3. September 2020 in ihrer Wohnung in Solingen ihren fünf jüngsten Kindern im Alter von eineinhalb, zwei, drei, sechs und achteinhalb Jahren jeweils hohe Dosen der Medikamente Vomex, Vomacur und Nurofensaft in deren Frühstücksgetränke gemischt zu haben. Dies teilte das Landgericht Wuppertal am Freitag mit. Die Kinder sollen nach Einnahme der Flüssigkeit – wie von der Angeklagten gewollt – schläfrig geworden und eingeschlafen sein.