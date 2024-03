Migration in Düsseldorf Demo und Gegendemo zu Flüchtlingsunterkunft am Zoopark

Die AfD fordert mit Blick auf den Plan der Stadt, in einer leer stehenden Büroimmobilie an der Heinrichstraße 24 Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen: „Schützt die Stadtteile: Keine weiteren Flüchtlingshochhäuser in Düsseldorf!“ Die Partei warnt vor Chaos und Unsicherheit und hat Flugblätter in der Nachbarschaft verteilt, wonach 800 Geflüchtete untergebracht werden sollen. Das stimmt so allerdings nicht, wie Dezernentin Miriam Koch unserer Redaktion sagt. Zunächst liefen noch Verhandlungen mit dem Investor über einen Mietvertrag, weshalb noch keine Informationsveranstaltung vor Ort stattgefunden hat. Geplant werde zudem nur mit 400 bis 500 Menschen, die dort unterkommen sollen. In einem Teil des Gebäudes sollen zudem bis zu 30 Künstlerateliers eingerichtet werden, weitere Nutzungen seien denkbar. „Wir sind noch in einem frühen Stadium.“