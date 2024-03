Jüdische Gemeinde ist schockiert Nach Demo wird eine Israel-Flagge verbrannt

Der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen, weil offenbar gegen oder nach Ende einer pro-palästinensischen Demonstration am vergangenen Samstag eine Israel-Fahne in Höhe des Graf-Adolf-Platzes verbrannt wurde. Dokumentiert ist die Verbrennung in einem Video, das offenbar über die Plattform X verbreitet wurde. Darauf sind Menschen mit Palästina-Flaggen und einem Megafon zu sehen. Auf dem Boden hockt ein Mensch, der sein Gesicht hinter einem Tuch verbirgt und der eine Flagge Israels anzündet und während des Abbrennens immer wieder hin und her schwenkt. „Erfahrene Beamte haben das Video überprüft und halten es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für authentisch, deshalb hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen“, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Montag.