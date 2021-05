Aktion für sexuelle Vielfalt : Lego verpasst Figuren einen Regenbogen-Anstrich

Die Lego-Figuren wird es in elf Farben geben. Foto: Lego

Kopenhagen Unter dem Motto „Jeder ist großartig“ bringt der Spielzeughersteller Lego neue Figuren auf den Markt. Sie sollen in elf Farben erscheinen und auf die verschiedenen sexuellen Orientierungen aufmerksam machen.

Mit einem neuen Set von Figuren zelebriert Lego die Diversität der sexuellen Orientierungen. Das am Donnerstag von dem dänischen Unternehmen vorgestellte Set heißt "Jeder ist großartig" und besteht aus elf einfarbigen Figuren mit unterschiedlichen Frisuren. Das Set als Ganzes ist in den Farben des Regenbogens gestaltet - also den Symbolfarben der Bewegung für die Rechte der sexuellen Minderheiten.