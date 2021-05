Nach Einschränkung durch Trump : US-Regierung stellt Transgender-Schutz im Gesundheitswesen wieder her

US-Regierung stellt Transgender-Schutz im Gesundheitswesen wieder her

Washington US-Präsident Joe Biden will Transgender-Menschen und Homosexuelle künftig vor Geschlechterdiskriminierung schützen. Die Trump-Regierung hatte das zuvor ausgehebelt.

In den USA sollen Homosexuelle und Transgender-Menschen künftig vor Geschlechterdiskriminierung im Gesundheitswesen geschützt sein. Das gab die Regierung von Präsident Joe Biden am Montag bekannt. Der Schritt ist eine Abkehr von der Politik von Bidens Vorgänger Donald Trump, mit der die Rechte Betroffener in bestimmten medizinischen Situationen eingeschränkt werden sollten.