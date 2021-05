Essenslieferant wehrt sich : Neue Vorwürfe wegen Fahrerüberwachung gegen Lieferando

Wieder steht Lieferando in der Kritik. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Lieferando steht seit Jahren in der Kritik wegen der Arbeitsbedingungen. Nun berichtet der Bayerische Rundfunk, dass der Gigant großflächig seine Fahrer überwachen soll. Das Unternehmen widerspricht.

Der Essenslieferant Lieferando sieht sich Vorwürfen der großflächigen Überwachung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesetzt. Pro Fahrer würden jährlich bis zu 100.000 Datenpunkte gesammelt, berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Freitag. Das Unternehmen widersprach den Vorwürfen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP deutlich.

Mittels einer Erfassungsapp namens Scoober, in der die Fahrer ihre Aufträge abholen, soll deren Standort dem Bericht zufolge sekundengenau erfassbar sein. Pro Lieferung entstünden so 39 Datenpunkte: Lieferando erfasst, wann ein Fahrer eine Bestellung zugeteilt bekommt, diese abholt und ausliefert. Die Daten sind demnach personalisiert. "Aus unserer Sicht liegt hier totale Überwachung vor. Wir halten es für völlig unverhältnismäßig", kritisierte Lieferandos Betriebsratchef Semih Yalcin im Gespräch mit dem BR.

Dass in einem Logistikkonzern riesige Datenmengen anfielen, liege in der Natur der Sache. "Wir können nun mal nicht per Fax mit unseren Fahrern kommunizieren." Die Speicherung der Daten sei aus arbeitsrechtlichen Gründen für sechs Jahre verpflichtend - der BR hatte berichtet, dass Datensätze bis ins Jahr 2018 zurückreichten. Lieferando zufolge dienen die App-Daten zudem der Berechnung von Prämien wie etwa Bestellboni oder Kilometerpauschalen.