Toleranz im Kreis Mettmann : Regenbogenflaggen vor Verwaltung und Polizei

Am Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie wehen am Montag Regen-Flaggen vor zahlreichen Verwaltungsgebäuden. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Mettmann Auf dem Papier sind alle gleich – ganz egal, welche sexuelle Orientierung die Menschen im Einzelnen haben. Im Alltag ist das noch nicht angekommen. Daran erinnern am heutigen Gedenktag Regenbogenflaggen vor zahlreichen Gebäuden.

Am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation, WHO, die Homosexualität von der Liste der Psychischen Krankheiten gestrichen. In Erinnerung an dieses Ereignis vor 31 Jahren und als Merker für mehr Toleranz in unserem heutigen Alltag ist der 17. Mai der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. An diesem Montag wehen deshalb Regenbogen-Flaggen vor den Gebäuden des Kreises, vor der Kreispolizei und vor den Rathäusern.