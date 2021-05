„Audianer_innen“ : Mitarbeiter klagt gegen Gender-Leitfaden von Audi

Ingolstadt Weil für ihn der der Audi-Leitfaden für gendersensible Sprache diskriminierend ist, hat ein Mitarbeiter des Konzerns geklagt. Der Mitarbeiter fühle sich durch die Anrede in dem Leitfaden diskriminiert, ohne dass er eine Wahl habe, wie er angesprochen werden möchte.

Der Mitarbeiter fühle sich durch die Anrede in dem Leitfaden vorgegebene geschlechtergerechte Sprache diskriminiert, ohne dass er eine Wahl habe, wie er angesprochen werden möchte. Die bei Audi vorgeschriebene Regelung des sogenannten Gender Gap, der den Wortstamm als Unterstrich mit der weiblichen Endung wie „Mitarbeiter_in“ verbindet, schaffe - „unter umgekehrten Vorzeichen - neue Ungerechtigkeiten“, heißt es in der Klageschrift. „Das Weglassen spezifischer männlicher Endungen“ sei kein Vorteil, sondern gestalte sich „als fortgesetzte Diskriminierung“, so die Anwälte.