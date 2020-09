Bauarbeiten in Mönchengladbach bis Juli 2021 : Bebericher Straße ab Freitag gesperrt

Bauarbeiten in Mönchengladbach bis Juli 2021

Mönchengladbach An der Bebericher Straße entsteht Gebäudekomplex mit Wohnungen, Büroeinheiten und einem Lebensmittelmarkt. Dafür wird ein Abschnitt der Straße gesperrt.

An der Bebericher Straße wird ab morgen, Freitag, ein Abschnitt gesperrt. Die Stadt teilt mit, dass dort auf einem privaten Grundstück in den nächsten Monaten ein Gebäudekomplex mit Wohnungen, Büroeinheiten und einem Lebensmittelmarkt entsteht. Wegen der Bauarbeiten werde der Bereich zwischen den Hausnummern 32 und 36 ab Freitag, 11. September, voll gesperrt. „Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen werden die motorisierten Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich zu meiden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli nächsten Jahres.