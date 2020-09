Digitalisierung in Mönchengladbach : 15 Millionen Euro für Smart-City-Projekt

Mönchengladbach Mönchengladbach gehört zu 18 deutschen Städten, denen das Bundesinnenministerium eine Menge Geld für die Digitalisierung spendiert.

In einer ersten Förderrunde waren 2019 schon 13 Kommunen als förderwürdig ausgewählt worden. Mönchengladbach war nicht dabei. Man habe sich seitdem intensiv auf eine zweite Förderrunde vorbereitet teilte die Stadtverwaltung mit. Sie möchte in einer ersten Projektphase nun die Mittel nutzen, um eine „integrierte Smart City Strategie“ zu entwickeln. An diesem Prozess sollen auch die Bürger beteiligt werden. Zudem sind als „strategische Partner“ die Hochschule Niederrhein, die städtische Wirtschaftsförderung WFMG, die NEW, die Sozial-Holding und der Verein nextMG auserkoren.