Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach : Was Wähler zur Wahl am Sonntag wissen sollten

Was Wähler zur Wahl am Sonntag wissen sollten

Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach

Am Sonntag geht es ins Wahllokal. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Es sind nur noch wenige Tage bis zum Wahltag am Sonntag. Was müssen Wähler beachten und wo finden die Mönchengladbacher hinterher die Ergebnisse von Kommunal- und Integrationsratswahl? Wissenswertes im Überblick.

Nur noch wenige Tage bis zum Wahlsonntag. Was muss man wissen?

Wahllokale Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer dort wählt, braucht Personal- oder Identitätsnachweis, Wahlbenachrichtigung, Mund-Nasen-Schutz und einen eigenen Kugelschreiber. Das richtige Lokal steht auf der Wahlbenachrichtigung und auf www.stadt.mg/meinwahllokal.

Briefwahl Wähler können noch bis Freitag, 11. September, 18 Uhr in den Wahlscheinbüros im Vitus-Center und im Rathaus Rheydt die Briefwahl beantragen und dort auch direkt die Stimme abgeben – mit Ausweis und Wahlbenachrichtigung. Die roten Wahlbriefe müssen dem Wahlamt am Sonntag um 16 Uhr vorliegen. Sie können im Wahlscheinbüro im Vitus-Center abgegeben werden. Zudem können sie bis Sonntag, 15 Uhr, in die Hausbriefkästen der Verwaltungsgebäude und -stellen Rathaus Rheydt, Abtei, Oberstadt, Weiherstraße, Wickrath, Odenkirchen, Giesenkirchen, Hardt und Rheindahlen geworfen werden.