RP-Party in Mönchengladbach : Geboren, um wild und jeck zu sein

Mönchengladbach Wenn Rocker auf Cowboys treffen, wilde Tiere auf Hippies und das ganze vom Prinzenpaar Axel I. und Niersius Thorsten angeheizt wird – dann ist RP-Party. Mehrere Hundert Gäste feierten am Freitagabend in der Alten Reithalle bei Schaffrat – mit Musik der legendären Beatband „The Lords“.

(RP) Karnevalisten sind von Natur aus jeck und ausgelassen. Dass sie aber auch wild werden können, das bewiesen mehrere Hundert Gäste am Freitagabend bei der RP-Party in der Alten Reithalle von Schaffrath. Zum Motto „Born to be wild“ wurde gefeiert – Peter Fonda und Dennis Hopper als „Easy Rider“ hätten sich vielen perfekten Doubles, Rockern, Cowboys und mehr gegenüber gesehen. Das Prinzenpaar Prinz Axel I. (rechts) und Niersius Thorsten (Mitte) kam mit großem Gefolge und erhielt aus den Händen von RP-Karikaturist Nik Ebert (2.v.r.) seine eigene Karikatur (heute auf Seite C2). Horst Thoren, stellvertretender RP-Chefredakteur, Organisator Horst Pawlik, Redaktionsleiterin Denisa Richters und Renate Schaffrath von der Schaffrath-Stiftung (von links) begrüßten das närrische Duo und MKV-Chef Gert Kartheuser auf der Bühne, bevor richtig gerockt wurde: Für gute Stimmung sorgte unter anderem die legendäre Beatband „The Lords“. Außerdem waren Music Today’s Bigband „Swing & Co.“, die Pinball Rock’n’Roll Band und Mrs. Fab dabei. Foto: Jana Bauch