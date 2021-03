Aktion in Mönchengladbach : Schützen gedenken mit Kerzen den Corona-Opfern

OB Felix Heinrichs kommt in der Andacht auch zu Wort. Foto: Stephan Lenzen

Mönchengladbach Die Schützen in Mönchengladbach erinnern am Samstag an die mehr als 200 Corona-Toten in Mönchengladbach. Dazu wird es online eine Video-Andacht geben – unter anderem mit OB Felix Heinrichs.

Die Idee kam von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Gladbachs Schützen setzen sie um und zünden für die Corona-Toten Kerzen an. Der Bruderrat bittet alle Brauchtumsfreunde, am Samstag, 18 Uhr, für „Licht im Dunkel“ sorgen. Die Kerzen-Aktion, begleitet von einer Video-Andacht mit Musik und Denkanstößen aus dem Gladbacher Münster, ist gedacht als Zeichen des Zusammenhalts. Dazu wird es am Samstag, 18 Uhr, bei YouTube und Facebook auf der Seite der „Schützen Mönchengladbach“ einen Stream geben. Die Andacht ist vom Filmemacher Stephan Lenzen aus dem Gladbacher Münster vorproduziert worden. „Wir denken an die mehr als 200 Corona-Toten in Mönchengladbach. Jeder kann mit uns beten“, sagt Johannes van der Vorst. In der Andacht kommen Oberbürgermeister Felix Heinrichs, Propst Peter Blätter, Bezirkspräses Johannes van der Vorst und Bezirksbundesmeiser Horst Thoren zu Wort. Die musikalische Einstimmung übernimmt Münsterkantor Klaus Paulsen mit Violinistin Kerstin Weuthen. Der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner spielt Gitarre. Die Aktion soll auch den gemeinsamen Betgang von mehr als 600 Schützen ersetzen, die sich wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht zur Nachtwallfahrt in Hehn versammeln können. „Wenn schon nicht gemeinsam unterwegs, dann aber im Gebet vereint“, sagen Horst Thoren und van der Vorst.

(RP)