Beratung für Eltern in Rheydt : Familienzentren an drei weiteren Schulen

Die Erich-Kästner-Grundschule an der Dohler Straße hat bereits ein Familienzentrum. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Erich-Kästner-Grundschule hat sie schon, nun sollen an drei weiteren Rheydter Grundschulen sozialpädagogische Fachkräfte Eltern beraten.

„Benachteiligte Gebiete“, die von einer „unzureichenden Infrastrukt und von Armut geprägt sind“ – so definierte die Stadtverwaltung im Amtsdeutsch Stadtteile, in denen armen, nicht selten bildungsfernen Familien in Kitas Unterstützung geboten werden soll, „um einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit zu leisten sowie Problemlagen bei Kindern frühzeitig vorzubeugen“. Erziehungsberatung, spezielle Hilfen für Alleinerziehende und Migranten – das und einiges mehr leisten seit Schuljahresbeginn nicht mehr nur in Familienzentren verwandelte Kitas. Auch an der Erich-Kästner-Grundschule wurde für die Beratung von Eltern ein Familienzentrum eingerichtet. Folgt der Stadtrat der Empfehlung seines Schulausschusses, werden drei weitere Rheydter Grundschulen diesem Pilotprojekt folgen: Waisenhausstraße, Nordstraße und Pahlkestraße sind dazu auserkoren, jeweils eine sozialpädagogische Fachkraft im Halbtagsumfang zu bekommen. Weitere sollen folgen, wenn die Stadt Fördermittel bekommt.

Eltern frühzeitig zu unterstützen und mit Erziehungshilfen Problemen vorzubeugen, ist ein Ansatz, den die Stadt seit etlichen Jahren verfolgt. „Home“ hieß ein 2010 angelaufenes Projekt, „Home plus“ kam 2015 hinzu – und endet mit diesem Schuljahr. Erziehungsberatung und Elternarbeit in Form von Familienzentren ab dem Schuljahr 2020/21 auch an Grundschulen würde sich zumindest in diesem Bereich also anschließen. Zumal die Erfahrungen in der Erich-Kästner-Grundschule nach Angaben der Verwaltung so positiv sind, dass weitere Grundschulen Interesse angemeldet haben. Profitieren können sie bei Einrichtung eines Familienzentrums von Angeboten wie Elterncafés, Erziehungs-Kursen offenen Sprechstunden für Familienberatung.

Info Und das muss die Stadt dafür bezahlen 2020 In diesem Jahr betragen die voraussichtlichen Personal- und Sachkosten der drei neuen Familienzentren ab 1. August 42.250 Euro. 2021 Bis 31. Juli betragen die Personal- und Sachkosten voraussichtlich 57.750 Euro.

Um die Arbeit der Sozialpädagogen an Waisenhausstraße, Nordstraße und Pahlkestraße zu finanzieren, sind bis Juli 2021 laut Kalkulation der Stadt 100.000 Euro nötig. Geld dafür kann aus Mitteln des Projekts „Soziale Stadt Rheydt“ genommen werden. In der Stadtverwaltung arbeiten Jugendamt und Schulamt daran, die Familienzentren an Grundschulen zu etablieren.