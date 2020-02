Ausstellung in Mönchengladbach : Die Ästhetik des politischen Protests

Info

Ausstellung „Grief and Hope“ (auf Deutsch: Trauer und Hoffnung) ist vom 15. März bis 30. August im Museum Abteiberg, Abteistraße 27, Telefon 02161 252637, zu sehen.

Künstlerin Andrea Bowers lebt in Los Angeles. Sie studierte in den frühen 1990er-Jahren am California Institute of the Arts in Valencia. Ihre Arbeiten sind in vielen bedeutenden Sammlungen zu finden, unter anderem im Hammer Museum in L.A., im MoMA sowie Whitney Museum of American Art in New York und im Hirshhorn Museum in Washington.