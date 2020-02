Kurzkritik : Philosophie des Humors – abseits des Karnevals

Rheydt Der traditionelle rheinische Karneval ist nicht unbedingt etwas für Jedermann. Wer aber trotzdem gerne lacht und es lieber international mag, konnte die Veranstaltung „die Philosophie des Humors“ im Chapeau Kultur genießen.

Ob falsch herum auf einem Esel reiten, um sich mit den Mitreisenden zu unterhalten, oder grundlos humpeln, um für den Ernstfall einer Fußverletzung schon einmal zu üben: Die Figur Nasreddin Hodscha hat so einigen Blödsinn im Kopf. Bei verschiedenen Erlebnissen und Anekdoten durften ihm die rund 40 Zuschauer im Chapeau Kultur zusehen und lachen.

In verschiedenen Dialogen mit einer älteren Dame wurden die Zuschauer immer wieder von der Schlagfertigkeit Nassredins überrascht: „Eine Kuh ist so groß und hat nur eine kleine Wiese. Eine Nachtigall ist so klein und hat viel mehr Platz. Warum?“, wundert sich die ältere Dame.