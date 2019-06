Wechsel zur Lürriper Straße : Servicedienstleister AIC zieht im September ins Gladbach Center

Mönchengladbach Der neue Standort des Unternehmens ist in unmittelbarer Nähe der Innenstadt an der Lürriper Straße. Der Dienstleister wird wohl mehr als 150 Mitarbeiter benötigen.

Der aktuell größte externe Servicedienstleister der Touristikindustrie zieht mit seiner Mönchengladbacher Niederlassung um. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft stellte den neuen Bürostandort von AIC vor: Er ist in unmittelbarer Nähe der Innenstadt und des Bahnhofs, an der Lürriper Straße 1-17. „Die Ansiedlung der AIC Service und Callcenter GmbH im Gladbach Center ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Mönchengladbach“, erklärte Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners.

Momentan befindet sich AIC am bereits bestehenden, kleinen Standort auf der Bismarkstraße. Dort machte das Unternehmen bereits positive Erfahrungen – auch in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur – im Bereich des Personalmarktes, was seine Entscheidung für Mönchengladbach stark beeinflusste. „Die Mitarbeitergewinnung ist ein zentrales Thema für jeden, der momentan in der Dienstleistungsbranche tätig ist“, sagte Andreas Diederich, Gesellschafter des Unternehmens. Der Dienstleister für die Tourismus- und Verkehrswirtschaft besteht seit 25 Jahren und hat aktuell etwa 500 Mitarbeiter an vier Standorten bundesweit.