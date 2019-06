Ensemblia Festival 2019 : Ensemblia-Auftakt mit Putzeimern

Die Eröffnung der Ensemblia mit Elbtonal Percussion im Haus der Erholung. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Hamburger Gruppe Elbtonal Percussions eröffnete die Ensemblia im Haus der Erholung – mit Wucht, Witz und einem Wald an Schlaginstrumenten. Das Quartett feierte auf der Bühne und wurde vom Publikum gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Vier Männer mit Schürzen und Kochmützen sitzen an je einem Tisch vor der Bühne im großen Saal des Hauses Erholung, Kochlöffel und (stabile) Teller liegen vor ihnen. Nein, sie kochen nicht, sie essen auch nicht. Stattdessen erzeugen sie Töne und Rhythmen mit dem, was vor ihnen liegt. Kaum kann man beschreiben, was die Gäste sehen und hören: fliegende Teller, wirbelnde Kochlöffel, lachende Gesichter – Musik ist so viel mehr als man sich vorstellen mag.

Was für ein fulminanter Auftakt zur Ensemblia 2019: am Mittwochabend bannten die vier Musiker an allerlei Schlaginstrumenten den voll besetzten Saal im Haus Erholung mit ihren überraschenden wie mitreißenden Klängen. Die Hamburger Gruppe Elbtonal Percussion mit Jan-Frederick Behrend, Andrej Kauffmann, Stephan Krause und Sönke Schreiber war zu Gast.

Info Ein Einblick ins restliche Programm der Ensemblia 28. Juni, 21 Uhr ­Stadtsparkasse Bismarckplatz, „Wassermusik“ 28. Juni, 22 Uhr Monforts Quartier, Drums, Bass and Dance in Motion 29. Juni, 12 Uhr Citykirche, Musik zur Marktzeit 29. Juni, 21 Uhr Museum Abteiberg, Amnesia Scanner 30. Juni, 17 Uhr Münster St. Vitus, Abschlusskonzert

Auf der Bühne war ein Wald an Instrumenten aufgebaut: hängende Becken, verschiedene Trommeln, Marimbaphone, Klangstäbe, Gongs, Geigenbögen und viele Instrumente mehr. Später kamen sogar noch Müll- und Putzeimer zum Einsatz. „Nichts ist vor ihrer unbändigen Spielfreude sicher“, kündigte Bürgermeister Hans Wilhelm Reiners die Truppe an und versprach: „Die vier Schlagwerker werden uns die Töne um die Ohren hauen.“

Wie wahr! Elbtonal Percussion kann in allen Genres glänzen: mal klingen sie zart und sphärisch, mal spielen sie kraftvoll und wild, mal verträumt, mal klassisch, mal experimentell. Sie geben ihre Version von Bachs Toccata ebenso souverän wieder wie „Daydreaming“ von Radiohead oder „The Wave“ von Keido Abé und Kaoru Wada. Letzteres japanisch inspiriert. Im „Trio per uno“ von Nebosja Jovan Zivkovic stehen Behrend, Kauffmann und Krause um eine große Trommel herum, vor sich weitere Schlaginstrumente und geben fünf Minuten lang ein Beispiel für faszinierende Percussion.

Seit 20 Jahren tourt und spielt Elbtonal Percussion gemeinsam. Das merkt man: sie sind perfekt aufeinander abgestimmt, führen musikalisch eine Art Dialog miteinander und haben ganz offensichtlich riesiges Vergnügen an ihrer Musik. Sie spielen nicht einfach ein Stück; sie inszenieren es. Dass am Ende ein Putzeimer auf einem Kopf landet, kommt beim Publikum gut an. Was Elbtonal Percussion zeigt, ist ein Ohren- und Augenschmaus.

Launige Anmoderationen in wechselnder Besetzung sorgen ebenso wie die Musik für anhaltend gute Laune. So bekommt das Publikum den Tipp, sich gegen Rückenschmerzen doch mal auf eine Trommel zu legen, während sie gespielt wird oder es erfährt von dem Gerücht, dass alternde Orchestermitglieder ihren Berufsabend an der Pauke verbringen.