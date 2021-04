Bistum Münster beschreitet bei Personalsuche neue Wege : Wie das Bistum neue Mitarbeiter findet

Niederrhein Ein Leitfaden soll es allen, die beim Bistum mit der Suche nach neuen Mitarbeitern und mit deren Einstellung zu tun haben, leichter machen.

Ellen Rütter, Verbundleiterin in Kleve, gehört dem KTK-Vorstand an. Sie erklärt, warum die neue Handreichung entwickelt wurde: „Es gibt im Bereich der Kitas einen hohen Fachkräftemangel und wir sind bestrebt, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Einrichtungen zu gewinnen. Dazu gehört, dass wir uns als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und uns entsprechend darstellen können. Daher haben wir gemeinsam mit einer Beratungsfirma den Leitfaden entwickelt, der Antworten auf viele oft gestellte Fragen gibt und in dem praktische Tipps für die Arbeit vor Ort zu finden sind.“

Ulrich Messing, Pfarrer in St. Marien und St. Josef sowie St. Franziskus in Münster, lobt die Veröffentlichung: „Ich bin froh über den Handlungsleitfaden, weil er Kirchenvorständen eine Orientierung bei Einstellungen von Fachkräften in der Kindertagesstätte bietet. Ebenso erleichtert er Ausschreibungen auf Stellen in Kindertagesstätten und macht es damit auch leichter, sich auf eine Stelle gezielt zu bewerben. Der Leitfaden zeichne sich durch einen guten Aufbau aus, sagt Petra Geukes, Kita-Verbundleiterin in der Pfarrei St. Georg in Bocholt. Einzelne Passagen können leicht erkennbar nachgelesen und explizit genutzt werden. Im Trägerverbund der katholischen Einrichtung in Bocholt diene er als Gesprächsgrundlage im Rahmen der Mitarbeitergewinnung. Sie betont, dass ihr der Leitfaden bei der Gestaltung von Stellenausschreibungen geholfen habe. „Der Gedanke, wie ich den Verbund dem Bewerber präsentiere, hat den Fokus auf die Wirkung in der Öffentlichkeit hin gerichtet und damit ein verändertes Bewerbungsverfahren ausgelöst“, erklärt sie.