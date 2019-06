Auszeichnung in Mönchengladbach : Heinz Ritters wird Kreuzritter

Mönchengladbach Die Karnevalsgesellschaft Die Kreuzherren Wickrath zeichnet jedes Jahr eine Persönlichkeit aus, die sich um das Brauchtum und den Stadtteil verdient gemacht hat. Nun gaben sie bekannt, wer die Ehrung im November erhalten wird.

Drei Stunden vor der Hochzeit seiner Tochter Nadine überraschten der Vorsitzende der KG „Die Kreuzherren Wickrath“, Stefan Schmitz, und Norbert Spieker, Sprecher der Kreuzritter, den designierten Kreuzritter Heinz Ritters in seinem Haus an der Verdistraße in Wickrath mit der Nachricht, dass er neuer Kreuzritter wird. Zwei freudige Ereignisse an einem Tag hatte er schon lange nicht mehr erlebt. Heinz Ritters ist vielen Wickrathern und auch über den Stadtteil hinaus aus seiner Tätigkeit als Schornsteinfegermeister bestens bekannt. Er ist verheiratet mit Ehefrau Sylvia und hat mit ihr zwei Mädchen und zwei Jungen. Auf der Jahreshauptversammlung der Karnevalsgesellschaft wurde er in geheimer Abstimmung zum 36. Kreuzritter gewählt. Damit zeichnet die Gesellschaft jedes Jahr eine Persönlichkeit aus, die sich um das Brauchtum und das Vereinsleben in Mönchengladbach, insbesondere in Wickrath, verdient gemacht hat. Die Attribute treffen auf Heinz Ritters zu. Er war 2001 und 2016 Schützenkönig in der St. Hubertus Bruderschaft Wickrathhahn und Prinz im Dreigestirn 2008/09 in Wanlo. In vielen Vereinen bringt er seine Schaffenskraft ein. So zum Beispiel in der Schützengesellschaft Wickrath, der Bruderschaft Bettrath, bei den Matrosen Wickrathhahn, im Heimat-und Verkehrsverein Wickrath und der Freiwilligen Feuerwehr. Ein würdiger Repräsentant des Brauchtums, so Norbert Spieker, der auch wieder die Laudatio auf den neuen Kreuzritter halten wird, wenn er im November durch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners in der Volksbank Wickrath zum Ritter geschlagen wird.