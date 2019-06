Tiergarten Mönchengladbach : Wie die Tiere bei der Hitze cool bleiben

Im Tiergarten Odenkirchen haben viele Tiere mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Manche helfen sich selbst, anderen hilft der Tiergarten.

Doch was können die Tiere tun, die die Hitze nicht so gut vertragen? Hühner, Schafe und Ziegen können graben und buddeln sich deshalb eine Kuhle. In diese legen sie sich dann hinein. Je tiefer sie graben, desto kühler und feuchter ist die Erde. Die Schweine – bei denen es gerade Nachwuchs gegeben hat – liegen drinnen und im Schatten. Sie können wie viele andere nicht schwitzen und atmen deswegen schwer. Besonders schwer haben es die Schnee-Eulen. Sie ertragen die Hitze kaum, da sie aus kalten Ländern wie Kanada kommen. Sie suchen Zuflucht unter den dichten Bäumen – und hecheln trotzdem noch. Durch die Hitze ändert sich auch der Rhythmus vieler Tiere. Den Tag über bewegen sie sich kaum, deswegen kommen sie schon sehr früh morgens raus und bewegen sich etwa bis sieben Uhr. Danach werden sie erst wieder spät abends aktiv.

Das Wasser im gesamten Tiergarten kommt aus einem Brunnen und hat eine Temperatur von erfrischenden vier Grad – was vor allem den Seelöwen und den Ottern in ihren Pools gefällt. Noch ein Weg, den Tieren zu helfen: ihnen Eisbomben geben. Das sind große Eisblöcke, in denen Essen eingefroren wurde. Für die Affen gibt es zum Beispiel Eiswürfel, die aus Fencheltee, Apfelsaft und Mehlwürmern bestehen. Dazu gibt es kalte Blaubeeren. Die Otter bekommen gefrorene Fische, die den Tieren zugeworfen werden. Das gefrorene Essen können sie aber nicht direkt essen, sie spielen dann damit herum, bis es auftaut – denn das Gefrorene ist nicht gut für ihren Magen. Die Affen aber schlecken an ihren Eiswürfeln wie wir Menschen am Eis.