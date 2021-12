Seelsorger in Neuwerk : Die Seelentröster im Krankenhaus

Seelsorger in Neuwerk

Mönchengladbach In der Pandemie sind die Seelsorger im Krankenhaus Neuwerk besonders gefragt. Nicht nur Angehörige und Patienten, auch das Teile des Personals suchen Rat.

(RP) Wer im Krankenhaus liegt, will meist so schnell wie möglich wieder raus. Neben den körperlichen Beschwerden kommen manchmal auch seelische hinzu. Das Seelsorgeteam des Krankenhauses Neuwerk ist für alle Patienten da, die Hilfe wünschen, und spendet Kraft. Wegen Corona mussten sie sich neu auf ihre Aufgabe einstellen.

„Es hat sich vieles verändert“, sagt Harald Brouwers, katholischer Pastoralreferent, der seit fast 15 Jahren in der Neuwerker Klinik tätig ist. Brouwers, Schwester Xaveria, Schwester Patricia und die evangelische Pfarrerin Ute Dallmeier bilden das Team der Seelsorge. „Wir sind es gewohnt, von Zimmer zu Zimmer zu gehen und ganz unverfänglich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist in diesen Zeiten so einfach nicht mehr möglich“, sagt der Pastoralreferent. Stattdessen melden sich Ärzte, Angehörige, Pflegekräfte oder die Patienten vermehrt selbst.