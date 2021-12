Johanne-Etienne in Neuss : Wie eine Krankenhaus-Seelsorgerin die Pandemie erlebt

Nordstadt Seelsorgerin und Intensiv-Leitung aus dem Johanna-Etienne-Krankenhaus sprechen über die Belastung durch Corona-Todesfälle. „Es macht uns fassungslos, wenn Menschen ihr Leben verlieren, weil sie sich aktiv gegen die Impfung entschieden haben“, erklären sie.

Als Krankenhaus-Seelsorgerin und evangelische Pfarrerin ist Susanne Schneiders-Kuban so oft es geht im Johanna-Etienne-Krankenhaus unterwegs, um Angehörige und Mitarbeitende dabei zu unterstützen, mit dem Tod von Patienten umzugehen. Die Gespräche mit dem Personal finden momentan häufig zwischendurch, in einer ruhigen Ecke auf dem Flur, wegen der wenigen Zeit aber eben auch „zwischen Tür und Angel“ statt, erzählt Schneiders-Kuban. Was sie angesichts der steigenden Infektionszahlen nun häufig hört, ist, dass die Mitarbeitenden nach dem Tod durch schwere Verläufe bei ungeimpften Menschen schlichtweg ratlos zurückbleiben. Das teilt die St.-Augustinus-Gruppe, zu der das Johanna-Etienne-Krankenhaus gehört, mit.

Normalerweise habe ihr Team gute Strategien, bedrückende Erlebnisse auf der Intensivstation nicht mit nach Hause zu nehmen. Allerdings gelinge dies im Moment nicht mehr jedes Mal. „Wir besprechen vieles im Team und versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen. Auch die Gesprächsangebote der Seelsorge helfen uns. Und doch kommt es nun vor, dass ich das ein oder andere zu Hause mit meinen engsten Vertrauten bespreche, um es zu verarbeiten. Dabei muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird“, so die Stationsleitung. Neben der schon bestehenden Belastung sieht Schneiders-Kuban ein noch größeres Problem, wenn es in Zukunft zur Notwendigkeit der „Triage“ kommen sollte. Triage bedeutet: Wenn freie Intensiv- und reguläre Betten sowie auch ausreichend Personal in den Krankenhäusern nicht mehr vorhanden sind, müssten Mediziner entscheiden, wer noch behandelt werden kann und wer nicht. „Ich möchte nicht, dass diese Entscheidung über Leben und Tod den Mitarbeitenden in den Kliniken zugemutet wird, weil sie seelisch sehr schwer auszuhalten ist“, warnt die Seelsorgerin. Gleichzeitig habe sie die Hoffnung, eine solche Situation bleibe den Krankenhäusern auch weiterhin erspart – unter anderem durch das Mitwirken der Bevölkerung.