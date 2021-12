In einem Düsseldorfer Krankenhaus : Smartwatch und Feuerwehr helfen einem Patienten in Not

Smartwatch und Feuerwehr helfen einem Patienten in Not

In einem Düsseldorfer Krankenhaus

Düsseldorf Eine Smartwatch und eine hartnäckige Truppe der Düsseldorfer Feuerwehr hat einen Krankenhaus-Patienten aus einer misslichen Lage befreit.

Eine Smartwatch hat am frühen Donnerstagmorgen automatisch einen Notruf an die Düsseldorfer Leitstelle der Feuerwehr abgesetzt. Die schickte einen Rettungswagen zur Adresse, die die intelligente Armbanduhr übermittelt hatte. Doch dort – auf dem Kaiserswerther Markt – waren die Retter morgens um 3.30 Uhr ganz allein.

Statt zurück in ihre Wache zu fahren, ließen sich die Notfallsanitäter von der Leitstelle die Adresse des Smartwatch-Besitzers geben. Der wohnt in Kalkum, doch dort öffnete um diese Zeit niemand die Tür. Daraufhin schickte die Leitstelle Verstärkung in Gestalt der Drehleiter von der Flughafenwache und der freiwilligen Feuerwehr Kalkum. Die kletterten zum rückwärtigen Schlafzimmerfenster im Obergeschoss und schafften es dort schließlich, die Hausbewohnerin auf sich aufmerksam zu machen.