Wechselbörse Leichtathletik : Viel Bewegung bei den Leichtathleten der Region

Leichtathletik In der Region gibt es zur kommenden Saison einige Vereinswechsel unter den Leichtathleten. Unter anderem wechselt Joel Etienne Schmitz vom OSC Waldniel zu Bayer Dormagen.

Mitte August vollzog sich bereits sein Schulwechsel von der Gesamtschule Brüggen zum Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Seitdem lebt er im Sportinternat und kommt nur an den Wochenenden nach Hause. Bis zum Wechsel waren er und die Trainerin Maria Strickling ein Erfolgsduo. Den letzten Start bestritt er für den OSC Waldniel bei den Nordrhein-Crosslaufmeisterschaften in Neunkirchen-Seelscheid, wo er den Nordrheintitel bei den 15-Jährigen holte.

Er trainiert seit den Sommerferien bei Bayer Dormagen im Team von Willi Jungbluth und Peter Korowski. Seine Schule hat eine Kooperation mit seinem neuen Verein. Er schaffte zudem den Sprung in den Nachwuchskader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, bei dem er schon im Training in Frankfurt war. „Da lief ich in einem Testrennen über 600 Meter in 1:25 Minuten. Sonst mache ich im Training viel Ausdauer“, sagt Joel Etienne Schmitz, der auch Stärken in den Disziplinen Hindernis und im Langsprint hat. „Mein erster Start im neuen Jahr im Trikot des neuen Vereins wird bei den Hallenmeisterschaften über 800 Meter sein“, sagt Schmitz.