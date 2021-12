CDU-Abgeordneter aus Mönchengladbach : Krings in Berlin Sprecher für Rechtspolitik

Mönchengladbach Den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern, die Rechtsordnung als Einheit betrachten, statt ständig neuer Sonderrechte einzuführen – so will der Mönchengladbacher CDU-Politiker seinen neuen Posten in Berlin füllen.

Acht Jahre war der Mönchengladbacher Jurist Günter Krings (CDU) Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, dem Berliner Parlament gehört er seit fast 20 Jahren an. Doch auf der Oppositionsbank saß er kaum. Seit der Wahl im September ist die Union nicht mehr an der Regierung beteiligt. Krings jedoch spielt in der Fraktion noch immer eine wichtige Rolle: Er ist Vorsitzender der größten Landesgruppe in der CDU/ CSU-Fraktion, nämlich der aus NRW. Nun wurde er auch zum Rechtspolitischen Sprecher der Fraktion gewählt. Zudem gehört er dem Ausschuss für Kultur und Medien und dem Auswärtigen Ausschuss als stellvertretendes Mitglied an. „Mein inhaltlicher Schwerpunkt in der neuen Oppositionsrolle wird daher zum einen der Einsatz für die regionale Entwicklung von Mönchengladbach und NRW sein, zum anderen für einen starken Rechtsstaat und eine starke Justiz in unserem Land“, sagt Krings.