19.000 Mönchengladbacher werden befragt : Stadtverwaltung bereitet die Volkszählung vor

Mönchengladbach Beim Zensus werden stichprobenartig 19.000 Mönchengladbacher befragt. Eine Übersicht, wozu das dient, wann es geschieht und wer die Fragen stellt.

Schaffen wir es, den CO 2 -Ausstoß zu senken? Haben wir genügend Lehrpersonal? Und wie viele Menschen wohnen eigentlich in Deutschland? Um diese Fragen zu beantworten, führt Deutschland alle zehn Jahre eine Volkszählung, auch Zensus genannt, durch. 2011 wurden die Daten zuletzt erhoben, 2021 wurde die Zählung wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben. Der neue Termin ist der Mai 2022.

Wieso braucht es das?

Für viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden werden die Bevölkerungs- und Wohnungszahlen, die durch den Zensus ermittelt werden, gebraucht. So werden zum Beispiel Wahlkreise eingeteilt und die Stimmenverteilung der Länder im Bundesrat festgelegt. Auch der Länderfinanzausgleich, die Berechnungen für EU-Fördermittel und die Verteilung von Steuermitteln beruhen auf den Zensusdaten. Abgesehen davon werden die Daten auch für Statistiken verwendet, beispielsweise für Stichprobenerhebungen.

Wer wird abgefragt?

Die Mehrheit der Deutschen muss keine Auskunft leisten. Denn: Die Daten gibt es schon im Verwaltungsregister und werden dort einfach kopiert und an die amtliche Statistik übermittelt. Dort werden sie unter strengen Datenschutzvorgaben in einem abgeschotteten Bereich zusammengeführt. Allerdings werden die Daten durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert. Denn es kann immer sein, dass die Daten fehlerhaft sind, etwa wenn eine neue Adresse nach einem Umzug nicht gemeldet wurden. Um diese Fehler auszugleichen, werden weniger als zehn Prozent der Deutschen in kurzen Interviews befragt. Für Wohnungen und Gebäude gibt es keine flächendeckenden Register. Daher werden etwa 17,5 Millionen Besitzer von Eigentumswohnungen oder Wohngebäuden in Deutschland postalisch befragt.