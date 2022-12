Seelsorgerin in Mönchengladbach „Ich bin ganz nah dran am Menschen“

Ihr bürgerlicher Name ist Teresa Kulamppallithekkethil, ihr Ordensname Schwester Tessly. Die Frau, die aus Kerala, dem Bundesstaat am südwestlichen Zipfel Indiens stammt, widmet sich seit einigen Monaten neuen Aufgaben: An drei Tagen in der Woche arbeitet sie als Krankenhausseelsorgerin im Maria Hilf, an zwei im Bethesda. Die 55-Jährige ist die erste Frau im vierköpfigen Team von Seelsorgern, die in den Kliniken ökumenisch zusammenarbeiten. Dabei sind sie von den Häusern unabhängig, da sie für das Bistum Aachen oder die Evangelische Landeskirche tätig sind.