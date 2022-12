Konflikt mit dem Vermieter in Mönchengladbach Wann Mietern gekündigt werden kann

Mönchengladbach · Laute Musik, Beschädigungen in der Wohnung, ausbleibende Mietzahlungen – Gründe, warum es zum Konflikt zwischen Anwohnern und dem Vermieter kommen kann, gibt es viele. Wann der Mieter ausziehen muss und was in den eigenen vier Wänden erlaubt ist.

06.12.2022, 05:10 Uhr

Die Kündigung des Mietvertrags ist für Vermieter oft das letzte Mittel, wenn es zum Konflikt mit dem Bewohner kommt. Das ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Christoph Wegener