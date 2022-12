Krankenhaus in Mönchengladbach 50 Jahre voller innovativer Ideen

Bis in die 1970er Jahre hinein waren psychisch kranke Menschen oft noch in Bettensälen untergebracht, behandelt wurden sie mit aus heutiger Sicht fragwürdigen Methoden, die Kranken lebten abgeschirmt vom Rest der Welt. Was im Rahmen der Feierstunde deutlich wurde: Die LVR-Klinik war, als sie 1972 ihre Pforten in dem ehemaligen Rheydter Krankenhaus öffnete, in vielerlei Hinsicht innovativ. Da war er noch zu spüren, der Geist der Alt-Achtundsechziger. Beatrice Wolters zeigte ihren Film, ließ Zeitzeugen zu Wort kommen. Doktor Alexander Veltin, Leitender Landesmedizinaldirektor war dabei allen in bester Erinnerung.