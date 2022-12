Aufnahmestopp in Kinderarztpraxen Ausnahmezustand in der Akutsprechstunde

Wer es geschafft hat, in der Akutsprechstunde angenommen zu werden, muss sich dennoch gedulden. Viele werden weggeschickt, sie sollen in ein, zwei, drei Stunden wieder kommen. Fiebrige Kinder müssen also wieder zum Auto geschleppt werden. Es regnet. Auch das noch. Ein Parkplatz war in der Nähe diesmal nicht zu bekommen. Alles voll. Also die 300 Meter wieder zurück zum Wagen. Mit 18 Kilogramm auf dem Arm („Mama, ich schaffe es nicht zu laufen, mir geht es so schlecht...“), einer Tasche mit Büchern für die Wartezeit, einer Flasche Wasser, bei Fieber soll man ja viel trinken, und etwas Süßem für die Laune. Dazu ein zweites Kind an der Hand.