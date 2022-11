Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 30. November 2022) Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 314,6 (Vortag: 324,9) an. Der Bundes- (196,7) und der Landesschnitt (242,4) liegen jeweils niedriger. Neun Städte oder Kreise in NRW weisen derzeit eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz als Mönchengladbach auf.