Vorweihnachtszeit in Mönchengladbach Nikoläuse fahren auf Motorrädern über die Hindenburgstraße

Das eine oder andere Kind mag an diesem Morgen vielleicht eine kleine Überraschung in seinen Schuhen gefunden haben. Denn an diesem Dienstag ist Nikolaustag. Der Mann mit rauschendem Bart ist dafür bekannt, Kinderwünsche zu erfüllen. Dafür steht er in gleich mehrfacher Ausfertigung an der unteren Hindenburgstraße bereit und lauscht den Wünschen der Kinder geduldig. Ein Kinderwunsch ist es etwa, eine Eins in Mathe zu bekommen. Ob das der Nikolaus erfüllen kann, bleibt noch offen.