Mönchengladbach: Schräge Eissorten

Mönchengladbach Erdbeer-Basilikum, Avocado-Pfeffer, Pistazien-Bronte – das Speiseeis ist in diesem Sommer nicht nur sehr beliebt. Gladbachs Eismacher lassen sich auch immer schrägere Kreationen einfallen. Aber auch Klassiker sind noch beliebt.

Wie wäre es zum Beispiel mit Red-Bull-Eis? Enthält, wie der Name schon sagt, den Energydrink Red Bull und schmeckt bei einer ersten Kostprobe süßlich, im Abgang dann etwas bitter. Zu probieren gibt es das Eis im Eiscafé Ovidio an der Limitenstraße in Rheydt. Neben Red Bull Eis gibt es dort auch eine vegane Sorte, „Pistazien-Bronte“.

Außergewöhnliche Kombinationen gibt es auch in Wickrath im Eiscafé Brustolon. Wer ein Fan von Kaktus-Feige und Ingwer-Vanille ist kommt dort auf seine Kosten. Und im Eiscafé Sagui an der Brucknerallee gibt es neben Blutorange, Schokominze, Panna Cotta und Peany (Erdnuss-Karamell und Stracciatella) ein Diabetiker-Eis. Wer lieber mit dem Trend gehen möchte, nimmt am besten Sorten wie Snicker-, Cookies- oder Yoguretteneis. „Diese Abwandlungen der Pralinensorten sind momentan sehr hip“, sagt Sascha Langner-Köhnlein, Geschäftsführer von La Luna im Minto. „Sie geben dem Eis mehr Struktur, es ist nicht mehr einfach nur eine Creme.“ Auch Sorten wie American Cheesecake sind immer mehr in den Auslagen der Eisdielen zu finden, so auch bei La Luna. Besonderheiten sind bei La Luna außerdem die „Eisnuts“. Das sind Donuts mit einer Kugel Eis in der Mitte. Die alten Klassiker hingegen seien Amarena und Malaga, sagt Sascha Langner-Köhnlein. „Die kommen bei den Kindern nicht so an, sind aber bei den Erwachsenen immer noch beliebt.“