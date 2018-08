Mönchengladbach: DEr MKV lässt die Kugeln rollen

Beim Tennis- und Boule-Turnier des MKV traten die Karnevalsgesellschaften in Teams gegeneinander an. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Bevor die Session die Narren so richtig in Beschlag nimmt, lädt der MKV alle Karnevalsgesellschaften zu Tennis -und Boule Meisterschaften ein.

Bei den hochsommerlichen Temperaturen ist es schwer vorstellbar, dass in ein paar Monaten Tausende Narren im dicken Karnevalskostümen am Straßenrand stehen, um Festwagen und Fußgruppen im Veilchendienstagszug zuzuwinken. Aber die Karnevalsgesellschaften des MKV sind schon mittendrin in der Planung. Eine kleine Auszeit, bevor es dann so richtig losgeht mit den tollen Tagen, kommt da gerade recht. Einmal im Jahr, lädt der Karnevalsverband seine Mitglieder zu den Tennis- und Boule-Meisterschaften ein.