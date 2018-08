Mönchengladbach: Wolfgang Krane ist gestorben

Mönchengladbach Er starb mit 92 Jahren. Krane war auch Flughafen-Chef.

(RP) Der ehemalige Gemeindedirektor von Wickrath und Flughafen-Geschäftsführer Wolfgang Krane ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte die Stadt gestern mit. Wolfgang Krane, am 26. März 1926 in Welda (Kreis Warburg) geboren, war von 1963 bis zur kommunalen Neugliederung 1975 Verwaltungsdirektor der damals noch selbstständigen Gemeinde Wickrath. Im März 1974 hatten die Verwaltungschefs Wilhelm Elbers (Gladbach), Helmut Freuen (Rheydt) und Wolfgang Krane (Wickrath) den Gebietsänderungsvertrag unterzeichnet. Er selber sah dies mit einem weinenden Auge: „Die Voraussetzungen für eine modellhafte, gesunde und entwicklungsträchtige demokratische Gemeinde waren in Wickrath nie so günstig wie jetzt, wo wir unse