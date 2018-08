Spende: Real hält einen engen Kontakt zum DRK-Wohnheim am Volksgarten

Mönchengladbach Die Warenhauskette Real spendet 4000 Euro an das Wohnheim. Die Spende soll für verschiedene Anschaffungen genutzt werden.

Fahim Aziz Safi ist darüber sehr dankbar. „Spenden sind für uns essentiell“, so der Leiter des Pflegeheims. Ohne könne man sich sehr viele Dinge gar nicht erst erlauben. Die Spende soll für verschiedene Sachen genutzt werden – alles zum Wohle der pflegebedürftigen Bewohner. „Geplant ist eine Beschattung auf unserer Terrasse“, so Aziz-Safi. Insbesondere in den jetzigen Sommerwochen habe man gemerkt, wie wichtig ausreichender Sonnenschutz ist. Die vorhandenen Schirme können den Bedarf an Schatten bisher nicht decken. Ideen hat man sich beim Nachbarn Restaurant Salinas geholt. „Wir wollen einige Sonnensegel über den Außenbereich spannen“, sagt Aziz. Ein Teil des Betrags fließt in die Umgestaltung der Cafeteria. „Sie ist der zentrale Treffpunkt in unserer Einrichtung“, sagt Tanja Sonnek von der Sozialdienstleistung. Das komplette Leben innerhalb des Pflegeheims spiele sich rund um den Aufenthaltsbereich ab. „Wir wollen dem Bereich einen neuen Anstrich verpassen und das Mobiliar auswechseln“, so die Idee. Ein dritter Teil der Spende fließt zudem in einen fahrbaren Erlebnisbildschirm, mit dem die Bewohner unter anderem Spiele spielen und Filme schauen können.