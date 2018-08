Mönchengladbach: S28-Verlängerung Teil eines Gegengeschäfts?

Die S28 endet in Kaarst. Das wollen Politiker und Verkehrsplaner aus dem Kreis Viersen ändern und die Regiobahn bis Viersen verlängern. Mönchengladbach ist zurückhaltend. Foto: Anja Tinter

Mönchengladbach Eine Projektgruppe treibt im Kreis Viersen die Verlängerung der S28 bis nach Viersen voran. Mönchengladbach bleibt reserviert. Es stehen aber Gespräche an, in denen es auch um den Flughafen geht. Gibt es ein Gegengeschäft?

Mönchengladbach ist eine Trutzburg. Jedenfalls dann, wenn es um eine Verlängerung der Regiobahn S28 über Kaarst hinaus bis nach Viersen geht. Kaum flackert die Diskussion auf, gehen in der Stadt große Teile der politisch Handelnden und der städtischen Verkehrsplaner in eine Abwehrhaltung. Im Neuwerker Raum, von einer möglichen Schienenführung über rund 2,5 Kilometer besonders berührt, haben Politiker von CDU und SPD schon signalisiert, notfalls gegen die jeweilige Fraktion zu stimmen, wenn sich diese einem entsprechenden Vorstoß aus dem Kreis Viersen anschließen würden. Jetzt wächst der Druck aus der Nachbarkommune weiter: Vertreter des Kreises Viersen, der Städte Viersen und Willich sowie der Regiobahn haben eine Projektgruppe gebildet, die Grundlagen für einen Ausbau erarbeitet. Ein erstes Gruppentreffen gab es bereits.

Dass der Kreis Viersen sie vehement fordert, liegt auf der Hand: Die Kommunen versprechen sich davon eine deutlich bessere Anbindung an die Landeshauptstadt Düsseldorf. Der Landrat des Kreises Viersen hat den Ausbau der S28 als eines der wichtigsten infrastrukturellen Projekte für den Kreis bezeichnet. Die jetzt gebildete Projektgruppe will sich unter anderem mit den Bedenken der Anwohner aus der Neuwerker Donk auseinandersetzen, die eine Lärmbelästigung befürchten, wenn die S28 hinter ihren Gärten vorbeirauscht.

Deshalb will das Arbeitsgremium Planungsunterlagen zusammenstellen, um eine sachliche Grundlage zu schaffen. Dabei sollen Untersuchungen zum Lärm- und Artenschutz sowie Pläne des Trassenverlaufs mit Höhenlage einfließen – „all die technischen Details, die erforderlich sind, um den Ausbau zu realisieren“, kündigte der technische Dezernent des Kreises Viersen, Andreas Budde, jüngst an. Ziel ist es, von der Bezirksregierung Düsseldorf einen Planfeststellungsbeschluss zu erlangen. Die Planung würde die Regiobahn in Auftrag geben. Sollte die Strecke nicht verlängert werden, müssten der Kreis Viersen sowie die Städte Willich und Viersen die Planungskosten begleichen. 2015 stand dafür mal die Summe von 800.000 Euro im Raum.