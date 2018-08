Rot-Weiss Essen kommt im Niederrheinpokal zu Victoria Mennrath.

Mönchengladbach Der Gladbacher Bezirksligist freut sich auf den Kult-Klub aus dem Ruhrgebiet. Trainer Simon Netten weiß, wer der Favorit ist, hat aber Hoffnung.

Fußball Victoria Mennrath hat in der ersten Runde des Niederrheinpokals ein Traumlos erwischt: Der frühere Deutsche Meister- und Pokalsieger Rot-Weiß Essen kommt am Mittwoch um 19.30 Uhr zum hiesigen Bezirksligisten. Entgegen sonstiger Gepflogenheiten bei Auswärtsspielen des Kult-Klubs aus dem „Pott“ kann Mennrath sein Heimspiel auf der eigenen Anlage durchführen und muss nicht auf die Alternative Grenzlandstadion umsteigen. Die Sicherheitsauflagen haben die Verantwortlichen der Victoria binnen kürzester Zeit erfüllt, so dass dem Pokalspiel in der heimischen „Kull“ nichts im Wege steht.