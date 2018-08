Im Kreis Mönchengladbach leistet Borussia gute Nachwuchsarbeit

Mönchengladbach Nach dem Landesliga-Abstieg gibt es einen Neuafbau um vier Spieler, die noch keine 20 sind. Der Klassenerhalt der Bezirksliga ist das Ziel, auch wenn die Konkurrenz meist namhafter besetzt ist.

A-Trainer Wolfgang Starck, der auch das Tischtennis-Leistungszentrum leitet, sorgt mit seinem motivierten Trainerteam dafür, dass immer wieder Nachwuchsspieler in den Herren-Mannschaften eingebaut werden können. Nach dem erwarteten Abstieg aus der Landesliga gilt es jetzt in der Bezirksliga, mit einem jungen Team den Neuaufbau zu starten. Neben den Routiniers Helmut Krämer, Sascha Tüscher und Ralph Brüggemann gehören in Noah Zachowski, Leon Glitt, Julius Fahl und Tobias Hintzen vier Spieler zum Team, die noch keine 20 Jahre alt sind. Zudem sollen Adrian Bimmermann und Hannes Kerres aus der Bezirksklasse herangeführt werden. „Wir setzen auf die mannschaftliche Geschlossenheit“, sagt Abteilungsleiter Ulrich Robens. „Die sollte helfen, den einen oder anderen Punkt zu gewinnen. Der Klassenverbleib ist zunächst das Ziel.“ Kein leichtes Unterfangen, ist die Konkurrenz doch fast ausnahmslos nominell stärker besetzt. „Es gibt für uns keine vernünftige Alternative, dieser Mannschaft gehört die Zukunft“, sagt Robens.

Weil die Borussen schon lange erfolgreich Nachwuchsarbeit betreiben, werden wohl in den kommenden Jahren weitere Talente nach vorne rücken. Die Schüler wurden in der Bezirksliga Vizemeister. Auch in der kommenden Saison, der neunten in Folge, spielen die Borussen in der höchsten Schülerklasse. Weitere Nachwuchsteams errangen Titel auf Kreisebene. Den größten Erfolg errang ein Zehnjähriger: Junhao Cheng gewann die Bezirksendrangliste der C-Schüler.