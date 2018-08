Der Gladbacher HTC punktet in der Tennis-Bundesliga nicht

Tennis : GHTC gewinnt nur die Doppel

GHTC-Eigengewächs Tim Sandkaulen hatte den ehemaligen Davis-Cup-Spieler Tobias Kamke am Rande einer Niederlage. Foto: Henrik SChmidt/Henrik Schmidt

Mönchengladbach Die Gladbacher unterliegen Spitzenreiter Mannheim am Ende 2:4. Tim Sandkaulen ist bei seiner Saison-Einzel-Premiere gegen den ehemaligen Davis-Cup-Spieler Tobias Kamke einer Überraschung ganz nah, verliert aber im Match-Tie-Break unglücklich. So wird es nichts mit Punkten an diesem Wochenende.

Der Gladbacher HTC hat beim designierten neuen Deutschen Meister Grün-Weiß Mannheim 2:4 (0:4) verloren. Dass die Gladbacher beim Spitzenreiter wohl leer ausgehen würden, war angesichts der Aufstellungen durchaus zu erwarten gewesen. Vom Papier her war einzig die Partie zwischen Maximilian Marterer, Nummer 47 der Welt, und Jiri Vesely (89) so etwas wie ausgeglichen, das Spiel selber war es nicht: Der Gladbacher zog in zwei Sätzen den Kürzeren. In zwei der drei anderen Einzeln ging es ähnlich zu, die Unterschiede in den Platzierungen auf der Weltrangliste waren da aber noch eindeutiger: Federico Delbonis (107) gegen Aleksandr Nevodyesov (224) und Radu Albot (98) gegen Franko Skugor (360).

Ebenfalls mehr als eindeutig war der Ranglisten-Unterschied zwischen Tobias Kamke und Tim Sandkaulen: Der ehemalige Davis-Cup-Spieler steht zwar inzwischen „nur noch“ auf Platz 261, der gebürtige Mönchengladbacher ist darauf aber noch überhaupt nicht zu finden. Umso bemerkenswerter, dass der 20-Jährige seinem 32-jährigen Kontrahenten prächtig Paroli bot: Das GHTC-Eigengewächs war nahe dran, für die zweite Einzel-Niederlage eines Mannheimers überhaupt in dieser Saison zu sorgen, doch im Match-Tie-Break musste er sich knapp geschlagen geben. „Das war wirklich stark, was Timmi da gezeigt hat“, sagte GHTC-Teamchef Henrik Schmidt. „Den ersten Satz hat er zu Unrecht verloren, er war da der bessere Spieler, aber Kamke hat sich so ein bisschen durchgeschlängelt. Im zweiten Satz hat Timmi dann richtig aufgedreht und ihn regelrecht abgeschossen“, berichtete Schmidt weiter. Im Match-Tie-Break führte Sandkaulen 3:0, Kamke kam nach langen Ballwechseln auf 2:3 heran – und da unterliefen dem Gladbacher zwei Doppelfehler. „Ab da hatte Kamke die zweite Luft“, meinte Schmidt. „Schade, dass das mit dem Sieg nicht geklappt hat, denn dann wäre noch was drin gewesen. Wir wussten ja, dass wir mit Skugor, der die letzten beiden Jahre im Doppel in Wimbledon immer im Halbfinale stand, und Roman Jebavy, der im Doppel gerade Kitzbühel gewonnen hat, die besseren Doppelpaare haben“, sagte Schmidt. Das bewahrheitete sich, für einen Punkt reichte es aber aufgrund der Einzel-Niederlagen nicht mehr.

Noch zwei Spieltage stehen aus, und der GHTC, der oben mitspielen wollte, könnte in Abstiegsnöte geraten, denn er spielt noch gegen den Rochusclub und den Tabellenvorletzten Aachen, der am Sonntag wie Schlusslicht TV Reutlingen gewann. Beide haben nun vier Pluspunkte, der GHTC hat sechs. „Das wird am nächsten Wochenende für alle hart“, sagte Schmidt. „Von Platz fünf bis zum Tabellenletzten können alle noch absteigen. Wir werden aber ein starkes Team stellen.“