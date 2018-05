Lokalsport: Quettinger Tischtennisspieler stoßen Tür zur Bezirksliga auf

Leverkusen Die Tischtennisspieler der DJK Quettingen haben einen weiteren großen Schritt Richtung Bezirksliga gemacht. In der ersten Runde der Entscheidungsspiele der Tabellendritten der Bezirksklasse gewann die DJK das Dreierturnier in eigener Halle.

Am Wochenende geht es nun daheim gegen den SV Breinig (Samstag, 15 Uhr, Don-Bosco-Grundschule), anschließend spielt ab 18.30 Uhr Breinig gegen die TTG Vogelsang. Am kommenden Sonntag (10 Uhr) ist die DJK dann gegen Vogelsang im Dreierturnier gefordert. Gespielt wird um sogenannte "Anwartschaften". Ziehen Teams zurück oder nehmen ihre Startspielrecht in der Bezirksliga nicht wahr, rücken die Anwärter nach.