Lokalsport: U 19 will sich über Köln für den DFB-Pokal qualifizieren

Leverkusen Heute Abend (19 Uhr) hat Bayers U 19 die Chance, die Saison mit einem Titel zu beenden. Im Finale des Mittelrhein-Pokals trifft der Leverkusener Nachwuchs im Ulrich-Haberland-Stadion auf Viktoria Köln. Für die Werkself-Talente würde eine gelungene Titelverteidigung zugleich die Qualifikation für den DFB-Pokal der A-Junioren bedeuten, den Leverkusen zum ersten und bislang einzigen Mal 2008 gewann. In dieser Spielzeit war für das Team des Trainerduos Markus von Ahlen/Iraklis Metaxas dort allerdings schon in der ersten Runde Endstation (2:3 bei Dynamo Dresden).

Der heutige Finalgegner Viktoria Köln hat die Generalprobe vor dem Endspiel indes verpatzt und musste nach einem überraschenden Remis in Düren-Niederau die Tabellenführung der Mittelrheinliga an Alemannia Aachen abgeben - der Wiederaufstieg in die Bundesliga West ist gefährdet. Bayer spielte am Sonntag allerdings ebenfalls "nur" 1:1 bei Absteiger Arminia Klosterhardt und beendete die Saison mit je zwölf Siegen und Niederlagen sowie zwei Remis auf dem sechsten Platz.